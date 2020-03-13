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Кирилл Новиков: «Нам не понравилось, как Каборе провел последнюю игру»

19:25
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата».

— Нам не понравилось, как Каборе провел последнюю игру, поэтому Нойштедтер в составе. Мы приезжаем играть и выигрывать. Здесь и сейчас нам нужна победа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Мы понимаем, что соперник будет предельно мотивирован. И будет делать все возможное для победы на глазах своих зрителей. Но это мотивирует и нас.

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