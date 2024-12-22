Набабкин — о результатах ЦСКА: «Это не то место, которое армейцы должны занимать»

Экс-футболист ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах армейцев в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, что во второй части они прибавят и будут выше в турнирной таблице. Наверное, это не совсем то место, которое они должны занимать. ЦСКА похож на середняка? У меня нет такого ощущения. Лучший игрок ЦСКА в первой части? Дивеев», — сказал Набабкин «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.