Хомуха — о «Химках»: «Если не будет финансирования, команда будет претендентом на вылет»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о финансовых проблемах «Химок».

«Все будет зависеть от того, как будет финансироваться команда. Если все будет стабильно, то клуб удержится. Если инвесторы по той или иной причине покинут команду, то найти другого за такой короткий промежуток времени будет очень сложно. Поэтому, если изменения не произойдут и не будет финансирования, то команда будет претендентом на вылет», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

Ранее суд отправил под домашний арест инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

После 18 туров «Химки» занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.