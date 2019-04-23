Кержаков развелся с Тюльпановой

Старший тренер юношеской сборной России по футболу (U-17) Александр Кержаков развелся с дочерью сенатора Миланой Тюльпановой, сообщает Super.ru. Брак был расторгнут во вторник Петроградским районным судом - он продлился менее четырех лет.

Ранее суд постановил, что совместный ребенок Кержакова и Тюльпановой Артемий будет проживать с матерью. Экс-футболиста обязали выплачивать алименты.

Напомним, Кержаков был игроком "Зенита" с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017-й. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России.

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