Кержаков оценил проблемы «Зенита» и заявил о спаде у Дзюбы

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков оценил игру «Зенита» после возобновления сезона-2020/21.

«Надлома как такового у «Зенита» я не вижу. Игра команды остается такой же, как в прошлом году. Просто в этом году очень тяжело даются очки. Плюс сейчас поражение от «Рубина» как-то встряхнет команду, ребят. Самый основной матч будет через тур против ЦСКА. Если «Зенит» победит, то процентов на 90 он уже оформит себе чемпионство. Качество игры может быть каким угодно, но, если оно принесет «Зениту» чемпионство, я думаю, что о нем в итоге никто и не вспомнит, когда будут подводить итоги», — цитирует Metaratings Кержакова.

Бывший нападающий «Зенита» добавил, что наблюдает спад у форварда команды, Артема Дзюбы.

«Я думаю, что это результат скомканной подготовки на предсезонке. Я сам переболел короной, я понимаю, как чувствует себя человек, который перенес заболевание. Ему нужно время, чтобы функционально выйти на прежний уровень. На каждого влияет по-разному, но это серьезная и неприятная штука», — отметил Кержаков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 21 матче. В 2021 году команда из Санкт-Петербурга провела 3 матча и потерпела 2 поражения, 1 раз сыграв вничью.