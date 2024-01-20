Кечинов: «Вряд ли Абаскаля уволят по ходу сезона, потому что нет смысла дергаться»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые не будут увольняться Гильермо Абаскаля с поста главного тренера по ходу сезона.

«Если будет неудачный результат по окончании сезона, и если руководители поймут, что с этим тренером «Спартак» не движется вперед, значит, с ним будут расставаться. Отставка по ходу сезона? Это вряд ли будет, потому что нет смысла дергаться. Сейчас «Спартак» не так далеко находится от лидирующей группы, поэтому все будут ждать конец сезона», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.