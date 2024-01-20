Джорджевич: «Я не на сто процентов ухожу из «Сочи»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал информацию по поводу своего возможного ухода из клуба.

«Пока нет новостей насчет моего будущего. Я не на сто процентов ухожу из «Сочи», — цитирует «РБ Спорт» Джорджевича.

В этом сезоне Джорджевич сыграл в 11 матчах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.