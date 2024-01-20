Первый тренер Кругового: «Решение о переводе в «Зенит-2» — очень спорное»

Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, отреагировал на решение «Зенита» перевести игрока в «Зенит-2», после того как оформили его трансфер в ЦСКА.

«Данилу нужно было дать возможность выполнять свою работу. Не думаю, что он халявил бы. Наоборот, Круговой выкладывался бы на полную. Он – воспитанник клуба, а не какой-то легионер, который кривлялся бы. Круговой играет не только для себя, но и для болельщиков. Данил хотел бы, чтобы его запомнили тем игроком, которого любили – быстрым, креативным, полностью отдающимся игре.

Решение «Зенита» – очень спорное. Круговой – кандидат в сборную. Он понимает позицию Карпина, что не вызываются те, кто не играет в клубах. Круговой хотел развиваться и попадать в сборную. Не хочется, чтобы страдала национальная команда. У нас не так много футболисты, способных прогрессировать. Надеюсь, Круговой будет качественно играть в ЦСКА, вырастет и будет прославлять наш город в Европе. У него есть для этого возможности. Хотелось бы, чтобы клубы договорились, и Круговой либо ушел бы в платную аренду в ЦСКА, либо играл бы в первой команде «Зенита». Поэтому решение «Зенита» приветствовать не могу, хотя и понимаю, что это – право клуба», – цитирует Sport24 Колодкина.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».