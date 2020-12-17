Кечинов оценил решение Тедеско покинуть «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско предал команду, сообщив о своем уходе из клуба.

Решение об уходе из «Спартака» Тедеско озвучил после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Он покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

«Он работал, ему доверяли, и болельщики видели, что у команды есть какая-то перспектива. А он решил уехать. «Спартак» с ним хотел продлить контракт, а он отказался. Одно дело, если бы это назревало и руководство «Спартака» искало бы замену. А получается, что он подставляет клуб — на него уже и рассчитывать нельзя, и нового тренера еще нет», — приводит слова Кечинова «РИА Новости».

При этом руководство «Спартака» в ближайшее время готово рассмотреть досрочное расторжение контракта с Тедеско. Немецкого тренера может сменить другой иностранный специалист.

«Я сказал владельцу клубу, что не продлю контракт со «Спартаком», — заявил Тедеско на пресс-конференции после матча. — Это сложно для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером «Спартака».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 42 матча, одержав 20 побед, потерпев 13 поражений и 9 раз сыграв вничью. В текущем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков.