КДК сократил штраф «Зениту» в два раза

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС сократил штраф «Зениту» в два раза. Питерцев оштрафовали за использование пиротехнических средств на матче 10-го тура чемпионата России с «Рубином» (5:0).

— В секторе активной поддержки «Зенита» были использованы четыре пиротехнических изделия, нарушители задержаны, — заявил Григорьянц журналистам. — В данном случае мы оценили работу клуба, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. В связи с этим мы уменьшили штраф в два раза — итого 20 тысяч рублей. «Рубин» за задержку матча на 4 минуты оштрафован на 50 тысяч рублей.

Что касается других нарушений, то «Тамбов» — «Ростов»: скандирование болельщиков ростовского клуба — 30 тысяч рублей штраф. «Тамбов» задержал начало матча на 2,5 минуты — 50 тысяч. «Оренбург» — «Локомотив»: выбежал болельщик на поле — штраф «Оренбургу» на 120 тысяч рублей".