КДК РФС засчитал поражение молодежке "Спартака" после матча с "Сочи"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС аннулировал результат матча молодежного первенства между "Спартаком" и "Сочи" (1:0) и присудил поражение со счетом 0:3 красно-белым за необеспечение клубом участия необходимого количества молодых футболистов, информирует официальный сайт организации.

КДК вынес следующее решение:

– за необеспечение клубом участия в матче необходимого количества молодых футболистов – аннулировать результат матча чемпионата России среди молодежных команд между командами "Спартаком" и "Сочи", присудить поражение "Спартаку" в указанном матче со счетом 0:3, присудить победу "Сочи" в указанном матче со счетом 3:0 и условно оштрафовать "Спартак" на 100 000 рублей. Установить для "Спартака" испытательный срок до окончания чемпионата России.

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