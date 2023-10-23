КДК РФС рассмотрит поздний выход «Локомотива» из раздевалки перед матчем с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания комитета по итогам 12-го тура чемпионата России.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова и главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. И по матчу «Локомотив» — «Динамо» рассмотрим задержку выхода хозяев из раздевалки на две с половиной минуты перед началом матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 28 очков. На втором месте расположились «Зенит», набравший 23 очка. «Крылья Советов» идут на третьей позиции (21).