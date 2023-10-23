Лаксальт уверен, что при нем «Динамо» завоюет третью звезду на эмблеме

Защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая Диего Лаксальт рассказал о перспективах бело-голубых.

«Завоюет ли «Динамо» при мне третью звезду на эмблеме? Конечно, безусловно! Уверен, что так оно и будет», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами.