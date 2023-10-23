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Сегодня, 11:44

Лаксальт уверен, что при нем «Динамо» завоюет третью звезду на эмблеме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая Диего Лаксальт рассказал о перспективах бело-голубых.

«Завоюет ли «Динамо» при мне третью звезду на эмблеме? Конечно, безусловно! Уверен, что так оно и будет», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diego-laksal-t-uveren-pri-mne-dinamo-zavoyuet-tret-yu-zvezdu-na-e-mbleme/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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КДК РФС рассмотрит поздний выход «Локомотива» из раздевалки перед матчем с «Динамо»

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ с начала сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

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