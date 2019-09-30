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КДК РФС рассмотрит неприход Кононова на пресс-конференцию, тренеру грозит штраф

13:00
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС в среду рассмотрит поведение экс-главного тренера «Спартака» Олега Кононова после матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом», сообщил «СЭ» глава комитета Артур Григорьянц.

Специалист, напомним, проигнорировал флэш-интервью и пресс-конференцию после встречи. Позже стало известно, что Кононов подал в отставку, и руководство клуба ее приняло.

— Вопрос неявки Кононова на пресс-конференцию и в зону флэш-интервью будет рассматриваться на заседании КДК в среду, — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ».

«Спартаку» в данной ситуации грозит денежный штраф, согласно регламенту чемпионата России. Его московский клуб сможет переложить на специалиста. (Александр Рогулев)

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