КДК РФС присудил «Сочи» поражение в матче с «Крыльями Советов»
12:58
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о присуждении технического поражения «Сочи» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
Сочинский клуб пропустил встречу из-за вспышки коронавируса в команде.
— КДК вынес решение по присуждению поражения «Сочи» сегодня утром, так как его надо было принять до общего собрания, — приводит слова Григорьянца ТАСС. — Остальные вопросы КДК рассмотрит завтра до исполкома РФС.
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