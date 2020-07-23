КДК РФС присудил «Сочи» поражение в матче с «Крыльями Советов»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о присуждении технического поражения «Сочи» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Сочинский клуб пропустил встречу из-за вспышки коронавируса в команде.

— КДК вынес решение по присуждению поражения «Сочи» сегодня утром, так как его надо было принять до общего собрания, — приводит слова Григорьянца ТАСС. — Остальные вопросы КДК рассмотрит завтра до исполкома РФС.