Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Мне нравится Россия, не скучаю по Коста-Рике»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, нравится ли ему в России и ответил на вопрос о том, не скучает ли он по родной Коста-Рике.

«Я рад, что я в России. Я хотел уехать из Коста-Рики, поиграть в другой стране. Конечно, я скучаю по семье, но все остальное не вызывает у меня тоски. Как долго я собираюсь играть в «Оренбурге» или России? Я обсуждал этот вопрос со своей семьей. За те три месяца, что я провел в России, понял, что меня все устраивает. Мне нравится Россия как страна, мне нравится РПЛ. Если я смогу здесь развиваться в плане своей футбольной карьеры, то для меня нет никакой проблемы, чтобы задержаться в России», — приводит Metaratings слова Марина.

Марин перешел в «Оренбург» из коста-риканского клуба «Саприсса» в июле 2022 года. На счету 24-летнего футболиста 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах за российскую команду.