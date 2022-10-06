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6 октября, 14:47

Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Мне нравится Россия, не скучаю по Коста-Рике»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, нравится ли ему в России и ответил на вопрос о том, не скучает ли он по родной Коста-Рике.

«Я рад, что я в России. Я хотел уехать из Коста-Рики, поиграть в другой стране. Конечно, я скучаю по семье, но все остальное не вызывает у меня тоски. Как долго я собираюсь играть в «Оренбурге» или России? Я обсуждал этот вопрос со своей семьей. За те три месяца, что я провел в России, понял, что меня все устраивает. Мне нравится Россия как страна, мне нравится РПЛ. Если я смогу здесь развиваться в плане своей футбольной карьеры, то для меня нет никакой проблемы, чтобы задержаться в России», — приводит Metaratings слова Марина.

Марин перешел в «Оренбург» из коста-риканского клуба «Саприсса» в июле 2022 года. На счету 24-летнего футболиста 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах за российскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-orenburga-marin-mne-nravitsya-rossiya-kak-strana-ne-skuchayu-po-kosta-rike-tolko-po-seme-1377429/
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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