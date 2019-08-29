КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 160 тысяч рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» был наказан на 160 тысяч рублей по итогам матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

— У «Спартака» было зафиксировано использование зрителями пиротехники. По нынешним временам не так много — всего 6 изделий, без бросаний. В итоге назначен штраф 60 тысяч рублей. Также по ходу игры шесть игроков получили предупреждения, за это полагается штраф 100 тысяч.

Также КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 50 тысяч за нецензурные скандирования болельщиков на матче с «Тамбовом». Кроме того, ЦСКА был оштрафован на 10 тысяч рублей за присутствие ненормативной лексики в одной из песен фанатов. (Александр Рогулев)