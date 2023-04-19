КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» и «Химки» за поздний выход из раздевалок

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Крылья Советов» и «Химки» (0:0) оштрафованы за поздний выход из раздевалок в 23-м туре РПЛ.

«Футболисты «Крыльев Советов» и «Химок» вышли из раздевалок перед началом матча с опозданием в две минуты. Оба клуба оштрафованы на 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Ранее КДК РФС отметил удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в матче с «Крыльями Советов».