КДК РФС оштрафовал Гоцука на 50 тысяч рублей за ненормативную лексику в адрес судьи

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук оштрафован на 60 тысяч рублей за использование ненормативной лексики в адрес судьи в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«КДК рассмотрел поведение защитника нижегородцев Гоцука. Он принял участие в совещании, как и резервный арбитр встречи. Судья сказал, что Гоцук выражался с использованием ненормативной лексики, но его слова не несли оскорбительный характер. Гоцук оштрафован на 50 тысяч рублей. У «Нижнего Новгорода» 2 удаления и 6 желтых карточек за игру с «Крыльями». Команда оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение», — сказал Григорьянц.