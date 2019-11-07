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КДК отложил рассмотрение матча «Крылья Советов» — «Рубин»

14:02
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отложил рассмотрение матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0).

— Мы отложили рассмотрение этого матча. Сейчас премьер-лига проводит свою проверку обстоятельств, поэтому КДК рассмотрит эту встречу после того, как получит заключение от лиги. Надеюсь, это состоится на следующей неделе, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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