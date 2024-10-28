КДК не будет рассматривать фразу Соболева о москвичах

Как стало известно «СЭ», КДК РФС не будет рассматривать фразу нападающего «Зенита» Александра Соболева после матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее футболист заявил, что не общается с москвичами, имея в виду столичных журналистов, приехавших на игру в Санкт-Петербург.

27 октября «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ. Соболев вышел на поле на 71-й минуте, заменив Клаудиньо, и не отметился результативными действиями.