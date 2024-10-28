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Сегодня, 13:10

Гудиев рассказал о выборе между сборными России и Азербайджана

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Голкипер «Факела» Виталий Гудиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, за какую сборную хотел бы выступать в будущем.

— У вас есть азербайджанские корни. Если со сборной России не получится, рассматриваете вариант со сборной Азербайджана?

— Какие-то разговоры, слухи были... Но — нет, я хотел бы двигаться в России.

— То есть на данный момент приоритет — это сборная России?

— Да-да.

На счету вратаря «Факела» в текущем сезоне 9 сыгранных матчей во всех турнирах: 15 пропущенных мячей и 3 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 350 тысяч евро.

Отец футболиста Казимир Гудиев является бывшим вратарем сборной Азербайджана.

Дарик Агаларов

Виталий Гудиев
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная России по футболу
ФК Факел (Воронеж)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
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 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Ростов – Ахмат
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Пари НН – Спартак
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