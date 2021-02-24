Казарцев рассказал, как на федеральной трассе вывесили баннер с оскорблениями в его адрес

Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, что после матча «Спартак» — «Сочи» неизвестные вывесили рядом место его проживания оскорбительный баннер.

— Когда мама имела неосторожность за моей спиной дать интервью с упоминанием места проживания меня, детей, сестры, тогда где-то в глубине души что-то напряглось. Подумал, что есть люди неадекватные, которые могут что-то предпринять.

Спустя несколько месяцев узнал от родителей, что на федеральной трассе вблизи места, где я живу, вывесили огромный баннер с оскорбительным высказыванием. Полиция занималась этим делом: как убрать, куда отправлять. Это случилось через несколько дней после игры.

— Что там было написано?

— Что судья Казарцев — нехороший человек. Не буду цитировать.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева