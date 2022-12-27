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Кавазашвили рассказал, как прошло заседание комитета ветеранов «Спартака»

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Легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» рассказал, как прошло заседание совета ветеранов футбольного клуба «Спартак».

«Заседание комитета ветеранов прошло великолепно. Все нормально. Поздравили с Новым годом и пожелали замечательно встретить праздник. С новыми успехами футбольного клуба «Спартак». Что обсуждали — это уже не информирую, — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В 2022 году футбольный клуб «Спартак» начал 101-й сезон в его истории. Команда приняла участие в 31-м чемпионате страны и в 31-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата «Спартак» занял 10-е место.

Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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