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Сегодня, 14:34

Агент Чистякова отреагировал на возможный приход нового защитника в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что думает о появлении еще одного защитника в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что игрок «Коринтианса» Роберт Ренан подпишет с «Зенитом» контракт на пять лет.

— Во-первых, еще никто никуда не перешел. Во-вторых, будет конкуренция. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Если новички будут выглядеть сильнее чем Дмитрий, значит, они будут играть. В любом случае, Дима будет доказывать.

— Может ли возникнуть вариант с арендой?

— Нет, конечно. Я не раз уже это заявлял. Дмитрий мечтал играть в «Зените», помогать клубу и будет доказывать свою состоятельность, — сообщает «Спорт День за Днем».

В «Зените» на данный момент находятся 4 центральных защитника: Деян Ловрен, Родригао, Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков. Клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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