«Да что это такое творится... какой ужас». Кавазашвили отреагировал на смерть Игоря Гамулы
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.
«Да что это такое творится... какой ужас. Страшный случай, люди уходят в таком возрасте. Просто страшно. Огромные сочувствия всем близким, родным», — цитирует «Чемпионат» Кавазашвили.
Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодежную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провел там ещё два года на должности селекционера.
Напомним, Гамула скончался сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова». Причины смерти не уточняются.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4538093-kakoj-uzhas-anzor-kavazashvili-otreagiroval-na-novosti-o-konchine-igorya-gamuly.html
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