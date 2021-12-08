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«Да что это такое творится... какой ужас». Кавазашвили отреагировал на смерть Игоря Гамулы

11:20
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Да что это такое творится... какой ужас. Страшный случай, люди уходят в таком возрасте. Просто страшно. Огромные сочувствия всем близким, родным», — цитирует «Чемпионат» Кавазашвили.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодежную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провел там ещё два года на должности селекционера.

Напомним, Гамула скончался сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова». Причины смерти не уточняются.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4538093-kakoj-uzhas-anzor-kavazashvili-otreagiroval-na-novosti-o-konchine-igorya-gamuly.html

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Роман Шишов все материалы автора

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