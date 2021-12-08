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Дарья Карпина — о смерти Игоря Гамулы: «Мы в шоке»

11:15
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Мы в шоке. Очень расстроены. Это был прекрасный человек. С удовольствием смотрела его эфиры по телевидению. Эта потеря для всех — для футбола, для зрителей, и, в первую очередь, для семьи», — сказала Карпина «СЭ».

О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017-го года на протяжении двух лет был селекционером клуба.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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