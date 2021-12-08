«Невероятно жаль, когда уходят такие люди...». Глушаков о смерти Гамулы

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков через Instagram отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Василич, как же так! Как мы теперь без тебя на турнирах и после турниров за столом? Невероятно жаль, когда уходят такие люди... Простые, добрые, общительные, настоящие люди. Всем было бы только лучше, если бы в нашем футболе было больше таких. Мы запомним тебя веселого и доброго — всегда! Покойся с миром, наш футбольный профи и самый веселый человек в нашем футболе!», — написал Глушаков, прикрепив в видео с Гамулой.

Гамула скончался сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова». Причины смерти не уточняются.

«Вспоминаю молодость — елки-палки, какой же я был дурак!» Памяти Игоря Гамулы