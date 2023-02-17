«Локомотив» полностью погасил кредит, взятый у ВТБ

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» полностью выплатил кредит в 2 миллиарда рублей, взятых у банка ВТБ летом 2021 года.

«Локомотив» перед началом второй части сезона РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 13 очков.

С 2008 года этот банк является генеральным спонсором другой команды из столицы России — «Динамо».

С 2019 года домашние матчи с участием бело-голубых проходят на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.