Кавазашвили объяснил, почему жалеет, что Акинфеев не уехал в Европу

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«В свое время я говорил Акинфееву: «Игорь, милый, уезжай ты в Европу играть!». С его игрой он мог бы выступать в любой команде. Остаться в ЦСКА — это его выбор, но мне жаль, что он не сумел получить звание европейского классного вратаря. Акинфеев так и остался просто хорошим вратарем, но лучшим в России», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел 16 матчей в РПЛ, пропустил 12 мячей и 7 раз отыграл на ноль.