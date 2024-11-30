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В CAS ответили на вопрос о ходе разбирательству по делу Федотова против ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили о ходе разбирательств по делу бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова против московского клуба.

«Арбитражное разбирательство по делу «Владимир Федотов против ПФК ЦСКА» продолжается. Стороны обмениваются письменными заявлениями и назначают состав арбитров. После назначения комиссия даст указания относительно следующего этапа разбирательства, включая проведение слушания», — приводит ответ пресс-службы РИА «Новости».

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: РИА «Новости»
Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
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5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
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 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
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 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
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16
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