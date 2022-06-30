Кассьерра будет выступать за «Зенит» под 30-м номером

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, под каким номером будет выступать за команду.

«Это будет 30-й номер. Я давно идентифицирую себя с ним, он был на моей футболке в прошлом году и в первом сезоне в «Белененсеше». Так что мое приключение в «Зените» начнется под номером 30!» — приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга слова Кассьерры.

Также форвард заявил, что хочет стать чемпионом России в составе «Зенита».

«Плана на первый сезон в «Зените» у меня нет, потому что самое важное для меня — ежедневно становиться лучше, ведь каждый следующий матч — это новый вызов. Надеюсь, мои усилия помогут мне забить множество голов в зенитовской футболке.

Если говорить в общем, логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции «Зенита». А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей», — добавил Кассьерра.

В сезоне-2021/22 Кассьерра выступал за «Сочи», на счету футболиста 14 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за команду.

Сегодня, 30 июня, «Зенит» подписал контракт с 25-летним колумбийцем на 3 года с опцией продления еще на один год.