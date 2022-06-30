Кассьерра будет выступать за «Зенит» под 30-м номером
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, под каким номером будет выступать за команду.
«Это будет 30-й номер. Я давно идентифицирую себя с ним, он был на моей футболке в прошлом году и в первом сезоне в «Белененсеше». Так что мое приключение в «Зените» начнется под номером 30!» — приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга слова Кассьерры.
Также форвард заявил, что хочет стать чемпионом России в составе «Зенита».
«Плана на первый сезон в «Зените» у меня нет, потому что самое важное для меня — ежедневно становиться лучше, ведь каждый следующий матч — это новый вызов. Надеюсь, мои усилия помогут мне забить множество голов в зенитовской футболке.
Если говорить в общем, логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции «Зенита». А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей», — добавил Кассьерра.
В сезоне-2021/22 Кассьерра выступал за «Сочи», на счету футболиста 14 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за команду.
Сегодня, 30 июня, «Зенит» подписал контракт с 25-летним колумбийцем на 3 года с опцией продления еще на один год.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -