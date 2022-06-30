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Радченко назвал Кассьеру эффективным футболистом после перехода в «Зенит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в команду нападающего Матео Кассьерры.

«Кассьера — адаптированный к нашему чемпионату игрок, он очень эффективный футболист. Ушел Альберто, которого надо было кем-то заменить, «Зенит» это сделал. Петербург получил очень хорошего нападающего. Вытеснят ли новые приобретения «Зенита» русских из состава? В клубе должна быть здоровая конкуренция. Сергей Богданович всегда находил применение футболистам. Да, кто-то больше, кто-то меньше получал игрового времени, но все получали свой шанс на поле», — сказал Радченко «СЭ».

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
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