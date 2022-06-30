Радченко назвал Кассьеру эффективным футболистом после перехода в «Зенит»
Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в команду нападающего Матео Кассьерры.
«Кассьера — адаптированный к нашему чемпионату игрок, он очень эффективный футболист. Ушел Альберто, которого надо было кем-то заменить, «Зенит» это сделал. Петербург получил очень хорошего нападающего. Вытеснят ли новые приобретения «Зенита» русских из состава? В клубе должна быть здоровая конкуренция. Сергей Богданович всегда находил применение футболистам. Да, кто-то больше, кто-то меньше получал игрового времени, но все получали свой шанс на поле», — сказал Радченко «СЭ».
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -