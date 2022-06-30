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Кассьерра: «Счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Безумно рад, как и вся моя семья»

Матео Кассьерра прокомментировал свой переход в «Зенит»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой переход из «Сочи» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе я продолжу в том же духе.
Об интересе «Зенита» узнал около месяца назад, и с каждым днем этот интерес становился все сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь, безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны», — приводит официальный сайт сине-бело-голубых слова Кассьерры.

Сегодня, 30 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Кассьеррой на 3 года с опцией продления еще на один год.

В сезоне-2021/22 Кассьерра выступал за «Сочи», на счету 25-летнего колумбийца 14 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за команду.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-30-mateo-kasserra-barrios-skazal-chto-v-zenite-ya-budu-chuvstvovat-sebya-kak-doma.htm
Матео Кассьерра
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