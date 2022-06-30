Кассьерра: «Счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Безумно рад, как и вся моя семья»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой переход из «Сочи» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе я продолжу в том же духе.

Об интересе «Зенита» узнал около месяца назад, и с каждым днем этот интерес становился все сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь, безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны», — приводит официальный сайт сине-бело-голубых слова Кассьерры.

Сегодня, 30 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Кассьеррой на 3 года с опцией продления еще на один год.

В сезоне-2021/22 Кассьерра выступал за «Сочи», на счету 25-летнего колумбийца 14 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за команду.