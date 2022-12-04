Каштанов поделился мнением о своей аренде в «Урале»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов рассказал о своей аренде в уральском клубе. Права на игрока принадлежат «Родине».

«Когда мне «Урал» позвонил, я понимал, что мне надо тренироваться и работать. Я просто пошел со своим тренером заниматься, чтобы он меня подготовил. И когда я пришел в «Урал», сам себе сказал, что со своей стороны все сделаю: буду выкладываться, питаться, тренироваться индивидуально. А там — как Бог даст. Если меня «Урал» выкупает, я очень благодарен, но это не означает, что кидаю лавры на плечи и думаю, что, если меня выкупили, то теперь можно отдохнуть. Я еще хочу больше и дальше работать, еще хочу больше и дальше развиваться», — цитирует Каштанова Sport24.

В этом сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами в 16 матчах за «Урал».