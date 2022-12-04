Мелешин рассказал, какое прозвище для него придумал Промес

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал «СЭ» об отношениях с Квинси Промесом.

«Квинси — очень общительный. Когда я попал в команду, он меня очень тепло принял. Даже придумал мне прозвище. В академии меня называли просто Пашей. А Квинси называет меня «Мелей». Им трудно говорить Мелешин. Но мне так даже нравится — коротко!», — сказал Мелешин «СЭ».

Ранее Мелешин заявил, что Промес является для него ориентиром.

18-летний Мелешин дебютировал за основную команду «Спартака» 30 августа нынешнего года. Всего на его счету 3 гола в 10 матчах за красно-белых.