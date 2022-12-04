«Зенит» предложил 7,5 миллиона евро за нападающего «Расинга» Копетти

Представитель нападающего аргентинского «Расинга» Энцо Копетти, Мартин Сендоа подтвердил «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к игроку.

«Новость об интересе к Энцо Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского «Зенита». Российский клуб предложил 7,5 миллиона евро. «Зенит» присоединился к гонке за игрока вместе с клубом «Шарлотт» из MLS», — сказал Сендоа «СЭ».

26-летний Копетти — воспитанник «Расинга». В нынешнем сезоне аргентинец забил 21 гол и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.