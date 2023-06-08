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Сегодня, 20:32

Каряка рассказал, что у него есть информация о возможном новом главном тренере «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Андрей Каряка поделился впечатлениями от выступлений бело-голубых в завершившемся сезоне и рассказал, что у него есть информация о возможном новом главном тренере московского клуба.

«Какой смысл комментировать слухи о том, что в «Динамо» может прийти Слуцкий. А у меня другая информация. Возможно, вы скоро ее узнаете, но может быть, это тоже слухи. Тяжело сразу ответить, нужно «Динамо» продолжать работать с иностранными специалистами или стоит пригласить русского тонера. У бело-голубых есть предпосылки к тому, что следующий сезон они проведут хорошо. У «Динамо» сильный состав, но у команды что-то не получается. Находясь внутри коллектива, можно находить какие-то доводы, но со стороны это делать сложнее. Думаю, что руководство бело-голубых сейчас сядет и подумает, возможно, в команде будут усиления. Найдут тренера, который исправит ситуацию. Нужны ли «Динамо» усиления? Подбор игроков у «бело-голубых» неплохой — Смолов, Тюкавин, Захарян, Фомин. Этим составом они неплохо отыграли сезон-2021/22, да и в этом году временами проводили неплохие матчи. Но им стабильности не хватает. Новый тренер поломает голову, как найти эту стабильность. Надо будет проработать много факторов. Может быть, внутри команды есть какие-то недопонимания, это надо будет проработать. Сложно судить со стороны, в чем причина», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

На протяжении большей части сезона-2022/23 «Динамо» возглавлял сербский специалист Славиша Йоканович, который был уволен из команды после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ. Бело-голубые завершили сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-sluckii-mozhet-priiti-v-dinamo-u-menya-drugaya-informaciya-257263/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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