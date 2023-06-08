Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина отреагировал на уход защитника Георгия Щенникова из московской команды.

«Я провел с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА. Что касается его игровых качеств, то у него хорошая техника, много навыков и огромный опыт, который он приобрел за годы выступления за ЦСКА. Желаю ему всего хорошего в будущем», — приводит слова Медины Metaratings.ru.

Щенников является воспитанником армейцев и находился в системе клуба с 2003 года. За главную команду защитник провел 366 матчей, стал трехкратным чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны.