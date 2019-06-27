Каррера считает, что его слишком рано уволили из "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера вспомнил о своем увольнении из московского клуба.

– Я не чувствую себя обманутым, к сожалению, это футбол, – цитирует ITASportPress Карреру. – Вы можете выиграть 10 титулов подряд, но, если на следующий год не будет результатов, они могут уволить вас. Однако считаю, что выбор менеджмента был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице.

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