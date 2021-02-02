Агент подтвердил: контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году

Эрнан Берман, представитель нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о том, что контракт форварда с сине-бело-голубыми истекает ближайшим летом.

— На сайте Transfermarkt.de указано, что контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2021 году, а спортивный директор клуба Хавьер Рибалта говорил, что соглашение действует дольше. Как на самом деле?

— Контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году, — заявил Берман.

Напомним, в декабре во время прямой трансляции на Twitch Дриусси заявил, что ему не нравится позиция, на которой он играет в «Зените». В текущем чемпионате России 24-летний форвард провел 11 матчей и забил один гол. (Гоша Чернов)