Каррера заявил, что слова Федуна — важная новость для «Спартака» и всех болельщиков

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна.

Сегодня, 26 апреля, руководитель опроверг заявление, что собирается продавать клуб и заявил, что не покинет Россию.

«Леонид Федун остается в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид — сильный руководитель», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство.