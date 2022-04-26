«Леонид — сильный руководитель». Каррера — о заявлении Федуна по поводу «Спартака»
Каррера заявил, что слова Федуна — важная новость для «Спартака» и всех болельщиков
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна.
Сегодня, 26 апреля, руководитель опроверг заявление, что собирается продавать клуб и заявил, что не покинет Россию.
«Леонид Федун остается в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид — сильный руководитель», — цитирует Карреру «Чемпионат».
Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство.
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|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
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|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
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|41
|
6
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|25
|11
|6
|8
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|39
|
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|
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|34
|
9
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|2
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|
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|
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|5
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|33-44
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|
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|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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