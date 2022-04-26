«Спартак» все равно не пропадет». Ловчев высказался о решении Федуна остаться в России

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Это его решение. Я финансировать «Спартак» не могу, у меня нет таких денег. Если будет — хорошо. Но «Спартак» все равно не пропадет», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.