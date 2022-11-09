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Сегодня, 07:30

Каррера ответил на вопрос, почему после успехов в «Спартаке» не получал предложений из серии А

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился соображениями о том, почему после успеха во главе красно-белых его не приглашали работать в серии А.

— Были ли вы удивлены тому, что после золота в России клубы из серии А, пусть из нижней половины таблицы, не делали вам предложений?

— Ожидал немного большего. Был в контакте с некоторыми клубами после возвращения из России, но конкретики не было. Я это принял.

— Был ли у вас в тот момент агент?

— Был и есть — это Андреа Д'Амико. Повторюсь, у меня было множество предложений из-за границы. Но не из Италии. Не думаю, что тут проблема как-то связана с агентом.

— А с чем?

— У меня нет опыта самостоятельной работы в серии А. Не знаю, как клубы принимают эти решения, но в моем случае зачастую мотивацией отказа было: «У вас недостаточно опыта, потому что вы не тренировали в Италии». Например, два-три раза мы разговаривали с «Дженоа». Ответ был таким же. А потом они позвали Тьяго Мотту, который тренировал молодежь в «ПСЖ»! У него тоже не было тренерского опыта в Италии. Возможно, я не нравлюсь итальянцам, ха-ха.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Каррера неожиданно ответил на вопрос, готов ли тренировать «Зенит» или ЦСКА

Каррера оценил нынешний «Спартак», его тренера и рассказал, смотрит ли матчи красно-белых
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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