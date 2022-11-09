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Сегодня, 07:45

Каррера оценил нынешний «Спартак», его тренера и рассказал, смотрит ли матчи красно-белых

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с Паоло Ваноли, оценил нынешних красно-белых и их главного тренера Гильермо Абаскаля и ответил на вопрос, смотрит ли матчи «Спартака».

— Интересно, что после вас только другой итальянский тренер Паоло Ваноли пока выиграли трофей со «Спартаком». Можете объяснить, почему с красно-белыми берут титулы только итальянцы и только экс-помощники Антонио Конте?

— Это совпадение, ха-ха. А возможно, потому что мы — тактические маньяки. В Италии очень много думают об этом. Может, это немного помогло. Хотя сейчас все тренеры хороши в этом аспекте.

— Знаете Ваноли лично?

— Мы разговаривали по телефону, когда его назначили главным тренером «Спартака». Он просил у меня кое-какую информацию, я ее дал. Но я и раньше его знал. Мы много раз встречались на футбольном поле. А когда я работал в сборной Италии с Антонио (Конте), Ваноли был в молодежной сборной.

— О чем он спрашивал и что вы ему рассказали?

— Секрет!

— А победный финал Кубка России-2022 против «Динамо» во главе с ним смотрели?

— Нет.

— Смотрите ли игры нынешнего «Спартака» и что думаете о нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале?

— Нет, не смотрю. Видел лишь одну игру в этом сезоне — не помню какую. Но за результатами слежу — и вижу, что у «Спартака» получается хорошо. Поздравляю как тренера, так и игроков. Понимаю, что противостоять «Зениту» не так легко. Поэтому доволен тем, что «Спартак» сейчас на втором месте.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
0
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Каррера ответил на вопрос, почему после успехов в «Спартаке» не получал предложений из серии А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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