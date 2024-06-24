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Сегодня, 14:00

Карпукас — об отпуске в Кении: «Интересно, колоритно и завораживающе!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о прошедшем отпуске.

«Давно хотел поехать на сафари. На YouTube еще года три назад посмотрел видео, тогда и появилась мысль. В медицинском штабе у нас есть Альберто, я с ним очень хорошо общаюсь, решил у него и спросить про сафари, так как он был в Кении. Побывать там — интересно, колоритно, завораживающе. Жалко, что экшена не было. Природа просто потрясающая, почти всех животных увидел», — сказал Карпукас «СЭ».

В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начал первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. 24 июня в расположение красно-зеленых вернулись игроки, которые были вызваны в национальные команды.

На первом сборе у «Локомотива» запланированы два товарищеских матча: против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Динамо – Факел
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