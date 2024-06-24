Карпукас — об отпуске в Кении: «Интересно, колоритно и завораживающе!»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о прошедшем отпуске.
«Давно хотел поехать на сафари. На YouTube еще года три назад посмотрел видео, тогда и появилась мысль. В медицинском штабе у нас есть Альберто, я с ним очень хорошо общаюсь, решил у него и спросить про сафари, так как он был в Кении. Побывать там — интересно, колоритно, завораживающе. Жалко, что экшена не было. Природа просто потрясающая, почти всех животных увидел», — сказал Карпукас «СЭ».
В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начал первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. 24 июня в расположение красно-зеленых вернулись игроки, которые были вызваны в национальные команды.
На первом сборе у «Локомотива» запланированы два товарищеских матча: против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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