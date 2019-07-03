Карпин рассказал, что ему понравилось в игре "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после игры Кубка Париматч Премьер против ЦСКА (2:1) оценил действия своей команды.

- Доволен ли я выступлением? Понравились некоторые вещи, в частности, сегодня, многое не понравилось, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер". - высокий прессинг не получился по понятным причинам. По причинам, понятным мне - говорить об этом я не буду. Понравилось, что есть желание делать эти вещи, пусть и с ошибками. Это значит, что результат придет.

- Сегодня у команды барбекю?

- Будет ужин, мясо какое-то будет.

- Позволите ли вы выпить по бокалу вина или больше?

- Вряд ли больше. А по бокалу вина - еще подумаю.

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