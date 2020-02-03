Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

«Ростов» на пять лет продлил контракт с главным тренером команды Валерием Карпиным, об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В сезоне-2019/20 клуб под его руководством идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

— Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами, — цитирует пресс-служба клуба президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. — Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго.