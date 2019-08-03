Карпин признался, что не удовлетворен результатом матча "Ростов" - "Урал"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничейного результата в матче 4-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) признался, что не удовлетворен результатом, сообщает официальный сайт желто-синих.

"Оба гола забиты из одной позиции? Проблемы не только у "Урала" там, но, как видели, и у нас. Многие голы забиваются из центральной зоны, это один из вариантов атаки. Это тренировалось, наигрывалось. Работы в обороне непочатый край.

Не удовлетворен результатом. "Ростов" много атаковал, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча "Урал" стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут – счет закономерен.

Какой матч более симпатичен – прошлого сезона или текущего? Как тренеру – прошлого сезона. С точки зрения болельщиков и с моей, не учитывая, что я тренер – этот матч.

После перерыва игра изменилась? Не сказал бы, что изменилась. В первом тайме игра была похожа, просто мы не забили", – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".

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