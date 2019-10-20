Карпин потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере

Поражение от «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6) стало для главного тренера «Ростова» самым крупным в карьере. Ранее его команды четырежды уступали с разницей в четыре гола, причем все неудачи приходились на разные турниры. Со счетом 1:5 его команды проигрывали в Лиге Европы и второй испанской лиге, а по 0:4 они получали в премьер-лиге (кстати, «Спартак» так был бит именно в Ростове-на-Дону) и в первом дивизионе.

Самые крупные поражения в карьере Валерия Карпина

Дата Клуб Турнир Соперник Счет 19.10.2019 Ростов Чемпионат России Зенит (г) 1:6 07.04.2011 Спартак Лига Европы Порту (г) 1:5 25.01.2015 Мальорка Первенство Испании Вальядолид (д) 1:5 14.03.2011 Спартак Чемпионат России Ростов (г) 0:4 17.08.2015 Торпедо Арм Первенство России Томь (г) 0:4

Для «Ростова» неудача в Санкт-Петербурге наоборот исторической не оказалась. Пять лет назад дончане, руководимые Миодрагом Божовичем, были разгромлены в Химках ЦСКА со счетом 0:6. А больше пяти голов в ворота желто-синих помимо армейцев и питерцев отправили футболисты «Динамо», выигравшие стартовый матч сезона-2014/15 со счетом 7:3.

Самые крупные поражения «Ростова» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет 31.08.2014 Миодраг Божович ЦСКА (г) 0:6 19.09.1996 Сергей Андреев ЦСКА (д) 0:5 07.04.2002 Анатолий Байдачный Динамо (г) 0:5 19.06.2003 Сергей Балахнин Рубин (г) 0:5 14.11.2010 Олег Протасов Зенит (г) 0:5 26.08.2013 Миодраг Божович Локомотив (г) 0:5 20.09.2014 Миодраг Божович Зенит (д) 0:5 19.10.2019 Валерий Карпин Зенит (г) 1:6

«Зенит» в свою очередь в 14-й раз в российской истории выиграл матч чемпионата с разницей в пять голов, еще трижды преимущество питерцев исчислялось большим количеством мячей. Сергей Семак по числу суперразгромов в высшем дивизионе сравнялся с занимавшим второе место в Андре Виллаш-Боашем. Чаще громить соперников «+5» и крупнее получалось только у Лучано Спаллетти — четыре раза.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России