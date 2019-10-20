Карпин потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере
Поражение от «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6) стало для главного тренера «Ростова» самым крупным в карьере. Ранее его команды четырежды уступали с разницей в четыре гола, причем все неудачи приходились на разные турниры. Со счетом 1:5 его команды проигрывали в Лиге Европы и второй испанской лиге, а по 0:4 они получали в премьер-лиге (кстати, «Спартак» так был бит именно в Ростове-на-Дону) и в первом дивизионе.
Самые крупные поражения в карьере Валерия Карпина
|
Дата
|
Клуб
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
19.10.2019
|
Ростов
|
Чемпионат России
|
Зенит (г)
|
1:6
|
07.04.2011
|
Спартак
|
Лига Европы
|
Порту (г)
|
1:5
|
25.01.2015
|
Мальорка
|
Первенство Испании
|
Вальядолид (д)
|
1:5
|
14.03.2011
|
Спартак
|
Чемпионат России
|
Ростов (г)
|
0:4
|
17.08.2015
|
Торпедо Арм
|
Первенство России
|
Томь (г)
|
0:4
Для «Ростова» неудача в Санкт-Петербурге наоборот исторической не оказалась. Пять лет назад дончане, руководимые Миодрагом Божовичем, были разгромлены в Химках ЦСКА со счетом 0:6. А больше пяти голов в ворота желто-синих помимо армейцев и питерцев отправили футболисты «Динамо», выигравшие стартовый матч сезона-2014/15 со счетом 7:3.
Самые крупные поражения «Ростова» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
31.08.2014
|
Миодраг Божович
|
ЦСКА (г)
|
0:6
|
19.09.1996
|
Сергей Андреев
|
ЦСКА (д)
|
0:5
|
07.04.2002
|
Анатолий Байдачный
|
Динамо (г)
|
0:5
|
19.06.2003
|
Сергей Балахнин
|
Рубин (г)
|
0:5
|
14.11.2010
|
Олег Протасов
|
Зенит (г)
|
0:5
|
26.08.2013
|
Миодраг Божович
|
Локомотив (г)
|
0:5
|
20.09.2014
|
Миодраг Божович
|
Зенит (д)
|
0:5
|
19.10.2019
|
Валерий Карпин
|
Зенит (г)
|
1:6
«Зенит» в свою очередь в 14-й раз в российской истории выиграл матч чемпионата с разницей в пять голов, еще трижды преимущество питерцев исчислялось большим количеством мячей. Сергей Семак по числу суперразгромов в высшем дивизионе сравнялся с занимавшим второе место в Андре Виллаш-Боашем. Чаще громить соперников «+5» и крупнее получалось только у Лучано Спаллетти — четыре раза.
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
01.07.1998
|
Анатолий Бышовец
|
Тюмень (г)
|
5:0
|
27.06.2000
|
Юрий Морозов
|
Факел (д)
|
5:0
|
30.09.2001
|
Юрий Морозов
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
25.09.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
14.11.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Ростов (д)
|
5:0
|
28.08.2011
|
Лучано Спаллетти
|
Краснодар (д)
|
5:0
|
11.08.2012
|
Лучано Спаллетти
|
Спартак (д)
|
5:0
|
20.09.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Ростов (г)
|
5:0
|
26.10.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Мордовия (д)
|
5:0
|
11.09.2016
|
Мирча Луческу
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
19.11.2017
|
Роберто Манчини
|
Тосно (д)
|
5:0
|
14.04.2019
|
Сергей Семак
|
Анжи (д)
|
5:0
|
21.09.2019
|
Сергей Семак
|
Рубин (д)
|
5:0
|
19.10.2019
|
Сергей Семак
|
Ростов (д)
|
6:1