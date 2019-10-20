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Карпин потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере

04:20
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Поражение от «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6) стало для главного тренера «Ростова» самым крупным в карьере. Ранее его команды четырежды уступали с разницей в четыре гола, причем все неудачи приходились на разные турниры. Со счетом 1:5 его команды проигрывали в Лиге Европы и второй испанской лиге, а по 0:4 они получали в премьер-лиге (кстати, «Спартак» так был бит именно в Ростове-на-Дону) и в первом дивизионе.

Самые крупные поражения в карьере Валерия Карпина

Дата

Клуб

Турнир

Соперник

Счет

19.10.2019

Ростов

Чемпионат России

Зенит (г)

1:6

07.04.2011

Спартак

Лига Европы

Порту (г)

1:5

25.01.2015

Мальорка

Первенство Испании

Вальядолид (д)

1:5

14.03.2011

Спартак

Чемпионат России

Ростов (г)

0:4

17.08.2015

Торпедо Арм

Первенство России

Томь (г)

0:4

Для «Ростова» неудача в Санкт-Петербурге наоборот исторической не оказалась. Пять лет назад дончане, руководимые Миодрагом Божовичем, были разгромлены в Химках ЦСКА со счетом 0:6. А больше пяти голов в ворота желто-синих помимо армейцев и питерцев отправили футболисты «Динамо», выигравшие стартовый матч сезона-2014/15 со счетом 7:3.

Самые крупные поражения «Ростова» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

31.08.2014

Миодраг Божович

ЦСКА (г)

0:6

19.09.1996

Сергей Андреев

ЦСКА (д)

0:5

07.04.2002

Анатолий Байдачный

Динамо (г)

0:5

19.06.2003

Сергей Балахнин

Рубин (г)

0:5

14.11.2010

Олег Протасов

Зенит (г)

0:5

26.08.2013

Миодраг Божович

Локомотив (г)

0:5

20.09.2014

Миодраг Божович

Зенит (д)

0:5

19.10.2019

Валерий Карпин

Зенит (г)

1:6

«Зенит» в свою очередь в 14-й раз в российской истории выиграл матч чемпионата с разницей в пять голов, еще трижды преимущество питерцев исчислялось большим количеством мячей. Сергей Семак по числу суперразгромов в высшем дивизионе сравнялся с занимавшим второе место в Андре Виллаш-Боашем. Чаще громить соперников «+5» и крупнее получалось только у Лучано Спаллетти — четыре раза.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

01.07.1998

Анатолий Бышовец

Тюмень (г)

5:0

27.06.2000

Юрий Морозов

Факел (д)

5:0

30.09.2001

Юрий Морозов

Сатурн (д)

6:1

25.09.2010

Лучано Спаллетти

Сатурн (д)

6:1

14.11.2010

Лучано Спаллетти

Ростов (д)

5:0

28.08.2011

Лучано Спаллетти

Краснодар (д)

5:0

11.08.2012

Лучано Спаллетти

Спартак (д)

5:0

20.09.2014

Андре Виллаш-Боаш

Ростов (г)

5:0

26.10.2014

Андре Виллаш-Боаш

Мордовия (д)

5:0

11.09.2016

Мирча Луческу

Арсенал (г)

5:0

19.11.2017

Роберто Манчини

Тосно (д)

5:0

14.04.2019

Сергей Семак

Анжи (д)

5:0

21.09.2019

Сергей Семак

Рубин (д)

5:0

19.10.2019

Сергей Семак

Ростов (д)

6:1

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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